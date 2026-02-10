Montevago

Carnevale di Montevago: colori, musica e tradizione dal 20 al 23 febbraio

Dal 20 al 23 febbraio, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove carri allegorici, maschere e spettacoli animeranno il cuore del paese

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Il Carnevale Montevaghese, giunto alla sua 36esima edizione, tornerà ad animare le strade del centro belicino con quattro giornate di allegria, musica e tradizione. Dal 20 al 23 febbraio, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove carri allegorici, maschere e spettacoli animeranno il cuore del paese. L’evento, organizzato dal Comune di Montevago con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, rappresenta per i montevaghesi uno dei momenti più attesi dell’anno, capace di unire grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e condivisione.

Sabato 15 febbraio alle ore 21 è in programma la presentazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alla Città dei Ragazzi. Le sfilate si terranno poi nei giorni 20, 21, 22 e 23 febbraio, sempre a partire dalle ore 18, portando per le vie del paese un’esplosione di colori, musica e creatività. Particolarmente atteso è l’appuntamento di sabato 21 febbraio alle ore 16, dedicato ai più piccoli: “La grande festa di carnevale”, animata dal Coro degli Angeli, offrirà un pomeriggio di giochi, balli e divertimento per le famiglie.

“Il Carnevale Montevaghese – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è da sempre un simbolo di identità e partecipazione, rappresenta un importante momento di aggregazione e promozione del territorio. Ogni anno, associazioni, scuole e gruppi di cittadini collaborano per realizzare carri e costumi che raccontano, con ironia e fantasia, temi di attualità e cultura popolare. Anche quest’anno sarà una bella festa, invito tutti a partecipare”.

