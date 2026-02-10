L’agrigentina Viviana Scordino selezionata massaggiatrice ufficiale al Festival di Sanremo

Ancora eccellenze agrigentine al Festival di Sanremo. Viviana Scordino, professionista specializzata in massaggi tecnici e olistici, è stata selezionata dalla Scuola Diabasi come massaggiatrice ufficiale dell’edizione 2026 del Festival della canzone italiana. Un traguardo di prestigio che premia impegno, studio e passione.

“Ho intrapreso questo percorso formativo – ha detto Viviana Scordino – presso la Scuola Nazionale Diabasi®, uno degli istituti più prestigiosi in Italia nel settore del massaggio. Dopo aver conseguito il primo diploma, ho deciso di proseguire la mia crescita iscrivendomi al percorso completo, volto alla formazione di professionisti altamente qualificati. La formazione ricevuta ha rafforzato non solo la mia tecnica, ma anche la consapevolezza nel trattare ogni cliente con competenza e sensibilità”.

Dal 24 al 28 febbraio, dunque, durante le intense giornate della kermesse, Viviana avrà l’onore e la responsabilità di occuparsi del benessere di artisti, ospiti e professionisti presenti all’evento, offrendo trattamenti mirati per sciogliere le tensioni e ritrovare energia, in un contesto frenetico, carico di emozioni e grande visibilità. Questo ruolo conferma l’importanza crescente del massaggio anche in ambiti artistici e di alto profilo.

“Ogni traguardo – ha commentato Viviana Scordino – nasce da una scelta coraggiosa. Ho creduto nel mio percorso, anche nei momenti più difficili, e oggi posso dire che ne è valsa la pena. Portare le mie mani e la mia passione in un evento come il Festival di Sanremo è una soddisfazione immensa e una grande conferma personale.”