Scaraventa la moglie dal balcone, 29enne arrestato per tentato femminicidio

Maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio ai danni della moglie: con queste accuse un 29enne di origini marocchine e’ stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Taormina.

Il giovane ha sottoposto la connazionale a ripetute minacce, soprusi e percosse, fino a quando, lo scorso 22 gennaio, l’ha spinta giu’ da un balcone, provocandole gravi ferite a causa di dell’impatto violento da una altezza di tre metri. Il provvedimento e’ stato eseguito a Palermo dove l’uomo si era trasferito, accolto da alcuni parenti, ed e’ stato recluso nel carcere del Pagliarelli.