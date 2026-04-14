Randagismo, al via le attività di sterilizzazioni di cani e gatti vaganti a Lampedusa

Il comune di Lampedusa e Linosa informa la cittadinanza, che nei giorni 16, 17 e 18 aprile, nell’ambito del programma di prevenzione del randagismo e benessere animale, saranno presenti sull’isola i veterinari dell’ASP di Palermo per effettuare le sterilizzazioni di gatti e cani vaganti, presso i locali comunali di via Grecale ex centro anziani.

Nei giorni 17, 18 e 19 aprile saranno inoltre effettuate microchippature gratuite, con una postazione presso il Poliambulatorio, nell’ambito della 3 giorni dedicata alla prevenzione.