Lampedusa

Randagismo, al via le attività di sterilizzazioni di cani e gatti vaganti a Lampedusa

La nota dell'amministrazione comunale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il comune di Lampedusa e Linosa informa la cittadinanza, che nei giorni 16, 17 e 18 aprile, nell’ambito del programma di prevenzione del randagismo e benessere animale, saranno presenti sull’isola i veterinari dell’ASP di Palermo per effettuare le sterilizzazioni di gatti e cani vaganti, presso i locali comunali di via Grecale ex centro anziani.

Nei giorni 17, 18 e 19 aprile saranno inoltre effettuate microchippature gratuite, con una postazione presso il Poliambulatorio, nell’ambito della 3 giorni dedicata alla prevenzione.

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