Poliziotto fuori servizio salva una donna ferita: decisivo il suo intervento

Ha sentito le grida d’aiuto provenire da una strada vicina e non ha esitato a intervenire. Protagonista della vicenda è Calogero, Assistente Capo Coordinatore della Polizia Ferroviaria di Agrigento, che, pur essendo libero dal servizio, ha soccorso una donna rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente.

Il poliziotto si è trovato davanti una donna con una profonda emorragia alla gamba destra. Valutata la gravità della situazione, ha mantenuto la calma e, con prontezza ha utilizzato la propria cintura come laccio emostatico di fortuna, riuscendo a contenere la copiosa perdita di sangue. Nel frattempo erano già stati allertati i soccorsi attraverso il Numero Unico di Emergenza 112. All’arrivo del personale sanitario del 118, la donna è stata presa in carico e trasportata in ospedale per le cure necessarie.

I sanitari hanno espresso il loro apprezzamento per la professionalità, la lucidità e il sangue freddo dimostrati dall’agente, sottolineando come il suo tempestivo intervento sia stato determinante per evitare conseguenze ben più gravi.