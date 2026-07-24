In auto con dosi di cocaina, crack e marijuana: denunciato 19enne

Aveva in auto dosi di droga di tutti i tipi, pronte per essere vendute ai suoi clienti. Un pusher catanese di 19 anni è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, nel corso di un controllo del territorio, nel quartiere Picanello.

I poliziotti della squadra volanti della Questura lo hanno intercettato a bordo della sua auto, in via Vezzosi. Alla vista della pattuglia, il giovane è sceso dal veicolo, lasciandolo in strada, per fuggire a piedi, nel tentativo di dileguarsi tra i vicoli della zona. Il comportamento tenuto dal giovane è stato notato, attraverso gli specchietti retrovisori della volante, dai poliziotti, i quali, immediatamente, hanno fatto inversione per cercare di comprendere le ragioni della sua condotta. Il 19enne è riuscito a dileguarsi, per cui l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sull’auto abbandonata in strada che è stata controllata da cima a fondo. All’interno è stato trovato un borsone pieno di dosi di droga di vario tipo. Complessivamente, sono stati recuperati 350 grammi tra cocaina, crack e marijuana, oltre a due bilancini di precisione.

Tramite gli accertamenti in banca dati, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a risalire all’abitazione del giovane spacciatore, sempre nel quartiere Picanello.

In casa era presente la madre che ha riferito di non avere notizie del figlio da diverse ore. Nello stesso tempo è stata perquisita la camera da letto del figlio, dove, nel comodino, sono stati rinvenuti 15 grammi di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il pusher, in un primo momento resosi irreperibile, è stato poi rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.