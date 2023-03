Caccia ai complici di Messina Denaro: chi sono “Condor”, “Ciliegia” e “Parmigiano”?

Rosalia Messina Denaro era dunque indicata nei pizzini “Fragolone”, il nome utilizzato dal fratello Matteo per impedire che potesse essere identificata nel caso i suoi scritti venissero ritrovati. Ma di nomignoli sono ricchi i pizzini dell’ex latitante.

Il gip di Palermo, Alfredo Montalto, nell’ordinanza con cui ha disposto l’arresto della sorella dell’ex latitante, ne fa un elenco: sono i destinatari dei “pizzini” indicati con nomi in codice: “Fragolone” “Fragolina” “Condor” “Ciliegia”, “Reparto”, “Parmigiano”, “Malato” “Complicato”, “Mela”), “a ulteriore riprova della finalita’ e della natura criminose – scrive il giudice – dei messaggi e del chiaro intendimento di preservarne l’identita’ nel caso i pizzini fossero stati “intercettati” dalle Forze dell’Ordine”.

Nessun dubbio, poi, “puo’ residuare sulla riferibilita’ del contenuto di alcuni pizzini ad attivita’ ed affari di Matteo Messina Denaro in quanto capo dell’associazione mafiosa”, e, a tal fine, ricorda i ripetuti riferimenti alla “cassa” ed ai piu’ disparati impieghi delle somme di denaro raccolte non esclusivamente per esigenze personali.