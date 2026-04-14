Raffadali

Raffadali, Tari: la nuova truffa corre via sms; Cuffaro: “state attenti”

Sta girando su whatsapp l’invito-truffa a contattare gli uffici TARI

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Altra truffa da cui proteggersi. Sta girando su whatsapp l’invito, a contattare gli uffici TARI”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro che avverte i cittadini a diffidare dai messaggi che arrivano sul loro numero. “Comunico, dice il primo cittadino, che nella maniera più assoluta questo messaggio non previene dai nostri uffici dunque dinanzi a questo contatto non dovete ne rispondere, ne chiamare il numero, ne presentarvi all’ufficio Tari. Se inoltrate la chiamata, cosa purtroppo giá fatta da alcuni nostri concittadini, il vostro credito telefonico scalerà immediatamente.”

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