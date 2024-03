La cattura del boss latitante Auteri, indagini sui fiancheggiatori

Prima notte di carcere per Giuseppe Auteri, 49 anni, il boss mafioso arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri in un condominio di via Recupero, nei pressi della stazione centrale.

Gli inquirenti stanno analizzando i documenti ritrovati nel covo, che è stato perquisito fino a tarda notte, ma anche i contatti trovati nel telefono cellulare dell’uomo. Da lì gli investigatori potrebbero risalire alla rete di fiancheggiatori del boss, ritenuto “in piena attività” nonostante la latitanza, iniziata due anni fa.