Mafia, 40 anni fa l’omicidio del piccolo Claudio Domino

Claudio Domino aveva solo 11 anni quando un uomo a bordo di una moto gli sparo’ alla testa il 7 ottobre del 1986 e lo uccise sul colpo, mentre il bambino passeggiava con un amichetto nel quartiere di san Lorenzo a Palermo. Cosa Nostra si dissocio’ ufficialmente da quell’omicidio, ma in 40 anni non si e’ dissolta l’ipotesi che fa rientrare il piccolo Claudio tra i 109 bambini vittime innocenti di mafia. “Dalla nostra bocca non e’ mai uscita la parola ‘vendetta’, ma ‘giustizia’”: ha spesso detto Graziella Accetta, madre di Claudio, ma lo scorso anno il gip del Tribunale del capoluogo siciliano ha archiviato l’indagine sull’omicidio. Non e’ passata la tesi dell’avvocato Antonio Ingroia (ex procuratore aggiunto a Palermo), legale di Ninni Domino e Graziella Accetta, genitori di Claudio: l’inchiesta era stata riaperta nel 2021, quando alcuni pentiti avevano chiamato in causa “Faccia da mostro”, l’ex poliziotto Giovanni Aiello, allora morto da alcuni anni.

Il contesto sarebbe stato quello di un’azione contro il padre del bambino, titolare di due imprese di pulizie che avevano un appalto anche nell’aula bunker del carcere Ucciardone, dove era in corso il primo maxiprocesso contro la mafia. Proprio gli imputati del maxi fecero la clamorosa dissociazione da quel terribile delitto: Giovanni Bontade, fratello di Stefano, ucciso nel 1981 e poi a sua volta assassinato nel 1988, parlo’ di “noi”, pronome che ammetteva l’esistenza dell’associazione mafiosa, sempre strenuamente negata da boss e picciotti. Dieci anni dopo un altro bambino verra’ ucciso da Cosa Nostra: Giuseppe Di Matteo, ostaggio per tre anni dei corleonesi di Toto’ Riina.