Mafia, annullato ergastolo al boss Madonia per il delitto Agostino

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo inflitta al boss Antonino Madonia per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino: per questo aspetto dovra’ essere celebrato un nuovo processo in grado di appello, mentre per il contestuale omicidio della moglie (incinta) di Agostino, Ida Castelluccio, pure lei assassinata il 5 agosto 1989 sul lungomare di Villagrazia di Carini (Palermo) l’annullamento e’ senza rinvio, perche’ e’ scattata la prescrizione. Significa che, secondo i supremi giudici, l’eliminazione della donna non sarebbe stata premeditata, ma casuale, sol perche’ Ida si trovava col marito, unica vittima designata.

Nonostante il clima di forte emozione che aveva contrassegnato questo processo, con la battaglia intrapresa da Vincenzo Agostino, padre e suocero delle vittime, che non si tagliava piu’ barba e capelli dal giorno del duplice omicidio, la Cassazione ha comunque manifestato dubbi, ordinando un nuovo processo e accogliendo il ricorso degli avvocati Vincenzo Giambruno, Alessandro Martorana, Valerio e Giorgio Vianello Accoretti. In un altro processo – giunto solo al primo grado di giudizio – aveva avuto l’ergastolo, in ottobre, anche l’altro boss Gaetano Scotto. Madonia aveva sempre sostenuto di essere estraneo al duplice delitto di Villagrazia, inquadrato inizialmente in un contesto indecifrabile di sospetti e torbide collusioni ai danni di un poliziotto coraggioso, che dava la caccia ai latitanti, e infine attribuito a killer di Cosa nostra.