Mafia, chieste 24 condanne per boss e picciotti di Villagrazia e Santa Maria di Gesù

La procura di Palermo ha chiesto la condanna a oltre 230 anni di carcere di 24 tra boss, gregari, uomini d’onore ed estortori dei mandamenti mafiosi di Villagrazia e di Santa Maria di Gesù. La requisitoria è stata fatta dalla pm Luisa Bettiol.

In aula, a rappresentare l’accusa, era presente anche il procuratore aggiunto Paolo Guido. Il processo si celebra in abbreviato davanti al gup Vassallo. Tra gli imputati boss del calibro di Giovanni Adelfio, Sandro Capizzi, Salvatore Freschi,Salvatore Profeta e Ignazio Trana per i quali sono stati chiesti 20 anni di reclusione.