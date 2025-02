Mafia e politica, prefetto sospende sindaco e consiglieri comunali arrestati 

Sospesi dalla carica il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, il vicepresidente del Consiglio comunale, Salvatore Fornaro, e il consigliere comunale di Misterbianco, Matteo Marchese, arrestati ieri nell’ambito del blitz antimafia ‘Mercurio’ dei carabinieri del Ros. Il gip ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, in applicazione della legge Severino.