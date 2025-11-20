Apertura

Mafia, respinta richiesta di arresto del medico che curò Messina Denaro

No all'arresto del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull'allora latitante Matteo Messina Denaro

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Il gip e il tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Dda nei confronti del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull’allora latitante Matteo Messina Denaro.

Il padrino all’epoca usava una falsa identità. Il dottore è indagato per favoreggiamento aggravato. Lo scrive il quotidiano online Livesicilia. Secondo la Procura di Palermo, Bavetta era consapevole di avere curato il capomafia ricercato nonostante questi usasse un nome diverso.

