Mafia, respinta richiesta di arresto del medico che curò Messina Denaro
No all'arresto del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull'allora latitante Matteo Messina Denaro
Il gip e il tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Dda nei confronti del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull’allora latitante Matteo Messina Denaro.
Il padrino all’epoca usava una falsa identità. Il dottore è indagato per favoreggiamento aggravato. Lo scrive il quotidiano online Livesicilia. Secondo la Procura di Palermo, Bavetta era consapevole di avere curato il capomafia ricercato nonostante questi usasse un nome diverso.
