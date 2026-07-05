Mafia

Mafia, revocato obbligo di dimora alla figlia di Totò Riina

Torna completamente libera Maria Concetta Riina, primogenita del capo di Cosa nostra

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Torna completamente libera Maria Concetta Riina, primogenita del capo di Cosa nostra, morto in carcere il 17 novembre 2017: il Gip del tribunale di Firenze ha infatti revocato l’obbligo di dimora nel Comune di Corleone (Palermo), imposto alla donna di 51 anni da gennaio scorso, quando era stata attenuata la precedente misura cautelare, il carcere, in cui si trovava anche il marito Antonio Ciavarello.

I due sono e restano indagati con l’ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso: vittime dei reati attribuiti a figlia e genero di Riina erano stati due imprenditori toscani, ai quali la coppia avrebbe cercato di imporre il pizzo, facendo leva sui propri cognome e blasone mafioso. Nell’accogliere la richiesta della difesa, il giudice ha considerato che le esigenze cautelari si siano attenuate, dopo la chiusura delle indagini preliminari. Corleone e’ il paese di origine di Riina padre e di Ciavarello, dove ancor oggi abita Ninetta Bagarella, vedova di Toto’ e madre di Maria Concetta, che invece e’ nata a Palermo, durante la latitanza del genitore, cosi’ come tutti gli altri tre fratelli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Uccide il coinquilino a coltellate e si barrica in casa, arrestato dopo ore di trattative 
di Sandro Catanese

Bagno di folla per San Calogero, Agrigento abbraccia il Santo nero (VIDEO e FOTO)
Apertura

Porto Empedocle, sarà lutto cittadino per i funerali di Paolo Ficarra
di Giuseppe Castaldo

“Per vergogna o per morte”, madre denuncia il figlio tossicodipendente e scatta la maxi inchiesta 
Agrigento

Ladri svaligiano ditta di torrefazione alla zona industriale, colpo da 200 mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv