Infarto da stress durante lavoro, Comune di Aragona lo risarcirà con oltre 100 mila euro 

Il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Aragona a risarcire con 104.585 euro un ex dipendente che nel 2005 aveva avuto un infarto mentre lavorava come messo notificatore. Il giudice ha ritenuto che il danno alla salute fosse legato anche alle condizioni di lavoro e ha escluso che la richiesta fosse tardiva, osservando che la situazione contestata sarebbe andata avanti fino al cambio di incarico del 2017. Nella decisione viene riconosciuto un danno permanente alla salute del 23 per cento, oltre a una lieve sindrome depressiva collegata alla vicenda cardiaca. La somma dovra’ essere corrisposta con gli interessi legali, detraendo quanto gia’ percepito in passato come equo indennizzo.