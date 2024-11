Mafia, sequestrati 196 mila euro a esponente di Cosa nostra peloritana

Beni per 190.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Messina a un uomo di 56 anni, noto alle forze dell’ordine, indiziato di appartenere all’associazione mafiosa del rione “provinciale” della citta’ peloritana. Il provvedimento e’ stato emesso dal Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, su richiesta della locale Dda. L’uomo, gia’ detenuto, risulta coinvolto in diverse operazioni antimafia ed in diversi processi. Tra i beni sequestrati, immobili a uso commerciale intestati ai familiari, una ditta di onoranze pubbliche, un appartamento situato a Spadafora