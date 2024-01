Mafia, trovati 800 mila euro tra contanti e gioielli a Messina Denaro subito dopo l’arresto

“A Matteo Messina Denaro nel corso delle perquisizioni effettuate dopo l’arresto sono stati sequestrati 500mila euro in gioielli e 300mila in contanti, somme subito fatte confluire nel Fondo Unico per la giustizia”. Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario.