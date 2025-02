Marcia Antimafia, Cracolici: “dobbiamo ricostruire gli anticorpi della società civile”

Massiccia adesione alla 42esima marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia. In tanti questa mattina hanno partecipato al lungo corteo per dire no a mafia, droga e corruzione, promossa dal Centro studi Pio La Torre. Un’edizione alla quale hanno aderito numerose realta’ del mondo istituzionale, associativo, scolastico, sindacale. Realta’ che hanno partecipato a un percorso che, aperto alle scuole, ha dimostrato che la memoria puo’ e deve essere protetta e tramandata anche attraverso il confronto intergenerazionale. Il raduno, e’ stato in piazza Garibaldi, nei pressi di piazzetta Vittime della mafia, a Bagheria, da dove ci si e’ mossi in corteo percorrendo la strada della marcia antimafia, la Provinciale 88, per raggiungere piazza Madrice, a Casteldaccia. Presenti anche i Comuni del comprensorio, la Commissione regionale antimafia, le consulte giovanili, fondazioni, singoli cittadini.

“Dobbiamo rilanciare l’impegno contro la mafia, oggi come 42 anni fa, quando questo territorio era il triangolo della morte e si registrava una violenza inusitata che spaventava tantissima gente, con la consapevolezza, però, che la mafia non è un fenomeno del passato, ma va contrastata”. Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia all’Ars, intervenendo alla 42esima marcia Antimafia Bagheria-Casteldaccia, promossa dal centro studi Pio La Torre. “Dobbiamo ricostruire gli anticorpi della società civile – ha aggiunto Cracolici -. Cosa nostra oggi ha una presenza consolidata nei nostri territori con un consenso sociale crescente e una bassa percezione della sua pericolosità che invece rischia di favorire l’offensiva mafiosa. Dobbiamo creare le condizioni per suscitare la reazione dell’opinione pubblica, per questo è importante essere alla marcia oggi”.