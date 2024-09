Messina Denaro, morta madre del boss: vietati funerali pubblici

E’ morta quasi un anno dopo il figlio capomafia, a Castelvetrano (Trapani), Lorenza Santangelo, 88 anni, madre di Matteo Messina Denaro e vedova dell’altro boss Francesco Messina Denaro, fatto ritrovare morto e pronto per la sepoltura, il 30 novembre 1998. Padre e figlio erano all’epoca entrambi latitanti, Matteo venne catturato il 16 gennaio 2023 a Palermo e otto mesi dopo, il 25 settembre dell’anno scorso, era morto a L’Aquila, dove era detenuto. Lorenza Santangelo era malata da tempo e si trovava in un letto da mesi e mesi, a casa della figlia Giovanna, l’unica libera. Domani mattina si terra’ la tumulazione in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari: il questore Trapani ha vietato i funerali pubblici.