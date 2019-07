Processo Montagna, 35 condanne e 19 assoluzioni: scarcerato Pasquale Fanara

Si chiude il primo capitolo giudiziario nell’ambito del processo scaturito dalla maxi operazione antimafia Montagna – la più corposa operazione degli ultimi vent’anni nell’agrigentino – che ha sgominato il neonato mandamento voluto e imposto da Francesco Fragapane, figlio dell’ex capo provincia e boss ergastolano Salvatore. Non a caso la pena più alta è stata inflitta proprio al rampollo di Santa Elisabetta: 20 anni in virtù del rito abbreviato. Insieme a lui sono state condannate altre 34 persone che – in linea di massima – confermano l’impianto accusatorio sostenuto in aula dai pm della Dda di Palermo Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra coordinati dall’aggiunto Paolo Guido. Pesanti condanne nei confronti di Giuseppe Nugara (19 anni e 4 mesi), considerato il boss di San Biagio Platani e da mesi ormai in regime di 41bis; 19 anni e 8 mesi a Giuseppe Luciano Spoto, di Bivona, alla guida per un periodo dell’intero mandamento; 17 anni al “vecchio” boss di Sciacca Salvatore Di Gangi; 14 anni a Nino Vizzì, meccanico di Raffadali considerato a capo della locale famiglia. 10 anni e 8 mesi nei confronti di Raffaele Fragapane, cugino di Francesco, che lo avrebbe sostituito per un periodo alla guida della famiglia di S.Elisabetta mentre 6 anni sono stati inflitti all’altro cugino Daniele, calciatore che vive in Belgio, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Diciannove, invece, le assoluzioni molte delle quali “eccellenti”. La più eclatante è sicuramente quella di Pasquale Fanara, per il quale sono stati chiesti 20 anni di carcere per essere il presunto capo della famiglia mafiosa di Favara, e che invece è stato assolto e immediatamente scarcerato. Fra le assoluzioni anche quella di Angelo Giambrone, figlio di Calogerino che era considerato il boss di Cammarata e per questo messo al regime di carcere duro dove è deceduto negli scorsi mesi, e di Domenico Maniscalo, imprenditore di Sciacca, considerato dagli inquirenti il braccio destro di Salvatore Di Gangi (condannato a 17 anni).

Capitolo a parte merita la famiglia mafiosa di Favara. Come scritto sopra è stato assolto, e immediatamente scarcerato, Pasquale Fanara che era considerato dagli inquirenti il capo della famiglia. Pesanti condanne nei confronti di Luigi Pullara e del cognato Angelo Di Giovanni (10 anni e 8 mesi); ritenuti colpevoli, ma soltanto di concorso esterno in associazione mafiosa, i fratelli Stefano e Gerlando Valenti e per questo condannati a 6 anni e 8 mesi di reclusione (la procura chiedeva 20 anni per il primo mentre 15 anni per il secondo). Condanne anche per Caloaero Limblici (16 anni) e Giuseppe Vella (12 anni e 8 mesi). Per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti, che per un periodo sarebbe stato diretto dal collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta (condannato a 8 anni in virtù dei benefici della collaborazione), è stato condannato il figlio Calogero (4 anni e 20 giorni), Antonio Licata (4 anni e 20 giorni) mentre è stato assolto Stefano Di Maria. Assolti Giuseppe Blando e l’imprenditore Salvatore Vitello, proprietario di una ferramenta, accusato di favoreggiamento aggravato.

Ecco tutti i verdetti:

Adolfo Albanese = assolto

Giuseppe Blando = assolto

Vincenzo Cipolla = 14 anni

Antonio Domenico Cordaro = 10 anni e 50 mila euro multa

Carmelo Battaglia = 4 anni e 4 mila euro

Franco D’Ugo = 4 anni e 4 mesi e 5 mila euro multa

Giacomo Di Dio = assolto

Santo Di Dio= 4 anni

Salvatore Di Gangi = 17 anni

Angelo Di Giovanni= 10 anni e 8 mesi

• Stefano Di Maria = assolto

• Vincenzo Dolce = 3 anni

• Francesco Maria Drago = 1 anno e 8 mesi e mille euro multa

• Pasquale Fanara = assolto

• Daniele Fragapane = 6 anni e 8 mesi

• Francesco Fragapane= 20 anni

• Raffaele Fragapane = 10 anni e 8 mesi

• Giovanni Guttuso = assolto

• Alessandro Geraci = 3 anni

• Angelo Giambrone = assolto

• Francesco Giordano = 6 anni e 80 mila euro multa

• Salvatore La Greca = assolto

• Viviana La Mendola = assolto

• Raffaele La Rosa = 13 anni e 4 mesi

• Roberto Lampasona = assolto

• Antonio Licata = 4 anni e 20 giorni e 60 mila multa

• Calogero Limblici = 16 anni

• Calogero Maglio = 4 anni e 8 mesi

• Vincenzo Mangiapane (cl.54) = assolto

• Vincenzo Mangiapane (cl.55) = 16 anni

• Vincenzo Mangiapane (cl. 71) = assolto

• Domenico Maniscalco = assolto

• Antonio Maranto = 12 anni e 12 mila euro multa

• Pietro Paolo Masaracchia = 4 anni e 4 mesi e 5 mila euro di multa

• Giuseppe Nugara = 19 anni e 4 mesi

• Salvatore Pellittieri = assolto

• Concetto Errigo = 4 anni e 4 mila euro di multa

• Vincenzo Pilliterri = 6 anni e 4 mesi e 14 mila euro multa

• Luigi Pullara = 10 anni e 8 mesi

• Calogero Quaranta = 4 anni e 20 giorni e 60 mila multa

• Massimo Spoto = 13 anni e 8 mesi

• Giuseppe Luciano Spoto = 19 anni e 8 mesi

• Vincenzo Spoto = assolto

• Gerlando Valenti = 6 anni e 8 mesi

• Stefano Valenti = 6 anni e 8 mesi

• Vincenzo Valenti = assolto

• Giuseppe Vella = 12 anni e 8 mesi

• Salvatore Vitello = assolto

• Antonino Vizzì = 14 anni

• Salvatore Puma = 6 anni e 20 mila euro multa

• Giuseppe Quaranta = 8 anni (con riduzione per collaborazione)

• Pietro Stefano Reina = assolto

• Nazarena Traina = assolto

• Calogero Sedita = 11 anni e 4 mesi

