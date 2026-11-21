Tre condanne diventano definitiva mentre una quarta è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello. Si chiude così la vicenda relativa ad una tentata estorsione mafiosa avvenuta nella Valle del Belice ai danni di un imprenditore. La Cassazione, ritenendo inammissibili i ricorsi, ha confermato il verdetto di appello: Pietro Campo (due anni e sei mesi), di Santa Margherita Belice, considerato per anni il numero due della mafia agrigentina. Giuseppe Alesi, (un anno e nove mesi e dieci giorni); il menfitano Tommaso Gulotta (un anno e quattro mesi di reclusione).

I giudici ermellini hanno invece annullato la condanna nei confronti del collaboratore di giustizia Vito Bucceri, di Menfi (otto mesi di reclusione). Per lui sarà necessario un nuovo passaggio in appello per valutare l’attenuante della collaborazione. La vicenda scaturisce dalla denuncia di un imprenditore originario di Castelvetrano nel 2015. Il fatto era peraltro emerso nell’operazione antimafia Opuntia contro le cosche di Menfi e Santa Margherita Belice. Secondo l’impianto accusatorio, i quattro imputati avrebbero costretto l’uomo a dimettersi da una società operante nel settore dei carburanti rinunciando a stipendi, arretrati e benefici connessi ad un infortunio che aveva subito.