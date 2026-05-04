Scalia Volley Sciacca chiude in bellezza davanti al pubblico di casa: 3-0 al Crotone

Nella penultima giornata del campionato di Serie B maschile, la Scalia Volley Sciacca supera nettamente il Crotone con un convincente 3-0 al Pala Roccazzella, confermando il buon momento e salutando il pubblico di casa con una vittoria piena. I parziali 27-25, 25-21, 25-18 indicano una gara sempre condotta con ordine, nella quale il tecnico Tani Frinzi Russo ha potuto far ruotare l’intero organico, dando spazio a tutti gli atleti a disposizione.

La squadra ha mostrato solidità nei momenti chiave del match, chiudendo i set con lucidità e mantenendo alto il ritmo contro un avversario combattivo ma mai realmente in grado di invertire l’inerzia della partita. Con questo successo, la Scalia Sciacca sale a 36 punti, consolidando il settimo posto in classifica. Domenica prossima è in programma l’ultima giornata della stagione: i saccensi saranno impegnati in trasferta sul campo della Ciclope Bronte, con l’obiettivo di chiudere il campionato con un altro risultato positivo e gettare basi solide per il futuro.