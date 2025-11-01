Droga tra Menfi e Caltabellotta, due condanne 

Il tribunale di Sciacca, in due distinti procedimenti, ha disposto condanne nei confronti di altrettanti imputati per fatti di droga. Il giudice Dino Toscano ha condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione Giuseppe Maggiore, 26 anni, di Menfi, per detenzione ai fini di spaccio. I fatti sono relativi al periodo compreso tra ottobre 2024 e gennaio 2025.

L’imputato avrebbe ceduto hashish ad un minorenne. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 144 grammi della stessa sostanza. Il giudice monocratico Fabio Passalacqua ha invece inflitto otto mesi di reclusione nei confronti di Kalem Chlih, 44 anni, marocchino residente a Caltabellotta. L’uomo venne sorpreso nell’estate 2021 sul bus Palermo-Ribera in possesso di quattro involucri contenenti 20 grammi di hashish.