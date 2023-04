Il viceministro degli Esteri della Georgia a Menfi per siglare gemellaggio con un calice di vino

Menfi Città Italiana del Vino 2020 – nel cuore delle Terre Sicane – continua il suo programma di attività e di incontri: oggi a Menfi presente il Vice Ministro degli Affari Esteri della Georgia, Khatuna Totladze, che ha sigillato il recente “Patto di Amicizia” tra il Comune di Menfi e il Comune di Gori (Georgia) allo scopo di stabilire più stretti legami tra le due città in pieno spirito di amicizia e di collaborazione, con l’obiettivo di trasformare in un vero e proprio gemellaggio una collaborazione efficace e solidale tra le due comunità nei vari settori della vita civica: “Siamo davvero orgogliosi di rinnovare questo legame che sin dal 1995 unisce Menfi e la Georgia – sottolinea il Sindaco di Menfi Marilena Mauceri – Il Patto di Amicizia nasce nella certezza che una fattiva e fruttuosa collaborazione costituisca una premessa fondamentale per una migliore e reciproca conoscenza”. Tra gli obiettivi programmi di scambio di alunni e bambini, stabilendo anche contatti tra scuole e organizzazioni culturali e condividere esperienze nello sviluppo del mercato del lavoro in futuro, con particolare riferimento al vino.

Una visita nata dall’impegno della Console Onoraria della Georgia in Sicilia Leonarda Amella e che ha visto la presenza dell’Ambasciatore di Georgia presso la Repubblica Italiana Konstantine Surguladze, il Console Generale di Georgia a Bari Vakhtang Andguladze, il Vice Direttore del Dipartimento Consolare Maia Bartaia, del Console/Senior Advisor Natalia Kordzaia e il consigliere Davit Gomarteli.

La presenza delle istituzioni georgiana sul territorio è dovuta anche all’inaugurazione della sede del Consolato Onorario della Georgia a Palermo in Via Simone da Corleone, 18 a Palermo che si è tenuta Lunedì 24 Aprile.