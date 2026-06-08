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Lavoratori irregolari in azienda agricola, denunciati due imprenditori 

Il controllo dei carabinieri ha riguardato sia un’azienda agricola che un terreno in cui i braccianti agricoli lavoravano irregolarmente

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Controlli dei carabinieri in un’azienda agricola di Caltabellotta e in un terreno a Menfi per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro e per prevenire il fenomeno del caporalato. Al termine dell’ispezione sono stati denunciati due imprenditori: un ottantenne, titolare dell’azienda, e un sessantenne, proprietario del fondo agricolo.

A loro carico sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 15 mila euro. I militari dell’Arma, infatti, hanno scoperto tre braccianti agricoli assunti irregolarmente. Le accuse mosse agli imprenditori sono di non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; non avere nominato il medico competente; omessa redazione Dvr (Documento di valutazione rischi) e non avere designato addetti gestione emergenze antincendio e primo soccorso.

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