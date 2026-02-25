Menfi, al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Menfi da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Alessandro Volta, e sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35.
La sede di Menfi infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo difavorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Volta avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.
Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Menfi i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.
Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la prima metà di aprile, l’ufficio postale di via Volta tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.