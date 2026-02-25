Inizia con due rally la stagione agonistica per la scuderia RO racing

Pronta a prendere il via in pompa magna la stagione agonistica 2026 per la Scuderia RO racing. Sabato 28 febbraio ad Arezzo, in Toscana, l’Historic Rally delle Vallate Aretine taglierà il nastro d’esordio del Campionato italiano rally auto storiche. Sulle strade della Valdichiana saranno tre gli equipaggi pronti a difendere i colori della scuderia. A bordo di due Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, preparate da Guagliardo, ci saranno Natale Mannino, più volte vincitore del titolo italiano di categoria, in coppia con Giacomo Giannone e Giovanni Modica che avrà al suo fianco Adriano Giannini. In Primo Raggruppamento, a bordo di una Bmw 2002, Attilio Modica marcherà nuovamente cartellino di presenza sui tecnici asfalti toscani, in coppia con Giuseppe Di Salvo.

La stagione rallistica siciliana prenderà invece il suo via sulle strade della Provincia di Agrigento con la seconda edizione del Rally Monti Sicani. Sulle strade dell’Isola di Trinacria saranno tre gli equipaggi che difenderanno i colori della RO racing. Su due Skoda Fabia, vetture della classe R5, saranno della partita Jerry Mingoia e Roberto Longo che cercheranno in ogni modo di bissare il successo dello scorso anno e Filippo Indovina, al rientro dopo tre anni di inattività, che dividerà l’abitacolo della sua vettura boema con Giuseppe Livecchi. Da tenere d’occhio per un posto sul podio ci saranno anche i forti rappresentanti della compagine sicana Ivan Brusca e Ignazio Midulla, in gara con una Peugeot 106 della categoria Racing Start Plus 1.6.