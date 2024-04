Menfi, Comune in dissesto finanziario: l’ira dell’ex sindaco Mauceri

Il Consiglio comunale di Menfi, come è noto, ha approvato il dissesto finanziario dell’ente. Decisione obbligata, scaturita dal disavanzo di 14 milioni di euro in cui versa il comune. “Purtroppo è stato necessario mettere un punto, adesso ripartiamo da zero”, ha detto il sindaco Vito Clemente.

Sulla vicenda, interviene con una nota, l’ex sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, che afferma: “Con riferimento al Consiglio comunale appena celebratosi, esprimo grande rammarico per l’esito dei lavori ed in particolare per l’approvazione del dissesto finanziario. Da ex sindaco della mia città, è doloroso assistere ad un risultato deficitario e storico che avrà notevoli ripercussioni negative per i prossimi anni. L’amarezza nasce dal fatto che precedentemente, il 6 marzo 2023, l’intero Consiglio comunale all’unanimità dei presenti aveva votato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, una soluzione seppur impegnativa, certamente meno dolorosa e d’impatto per la comunità. Con vivo stupore ho assistito a maldestri tentativi da parte dell’attuale sindaco e di qualche consigliere del movimento 92013, di addossare la responsabilità del disavanzo all’amministrazione Mauceri. Per corretta informazione è mio dovere precisare che la vera causa del disavanzo pari a circa 14 milioni è da attribuire oltre alla bassa percentuale di riscossione dei tributi, ai mancati congrui accantonamenti a partire dall’anno 2015 data di entrata in vigore dell’armonizzazione contabile. Mi sembra doveroso evidenziare che quanto dichiarato dal sindaco Clemente, ovvero che con la dichiarazione di dissesto si riparte da zero, non corrisponde a verità, in quanto ad oggi non è dato sapere il risultato del consuntivo 2023. Alla luce di quanto testè esposto, per il rispetto della comunità, auspico di non dover ritornare sull’argomento, per smentire eventuali affermazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti”.