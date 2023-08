Menfi, incendio distrugge auto di un poliziotto 

Fuoco nella località di Porto Palo, a Menfi, dove un incendio partito da un terreno agricolo ha distrutto un’auto di proprietà di un poliziotto di 46 anni. Il rogo in breve tempo si è propagato fino alla pista ciclabile. Le fiamme hanno avvolto la Peugeot 308 dell’agente di polizia che non ha fatto in tempo a spostare il veicolo.

Il danno, non coperto da assicurazione, è stimato intorno i seimila euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che hanno scongiurato ulteriori conseguenze. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato rilievi e indagini per stabilire la causa dell’incendio.