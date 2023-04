Menfi sottoscrive il protocollo con Plastic free Onlus

Protocollo d’intesa tra il Comune di Menfi e Plastic Free ODV ONLUS, organizzazione di volontariato con piú di 1000 referenti in tutto il territorio nazionale che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema.

A siglare il Protocollo d’Intesa deliberato dalla Giunta Comunale di Menfi nella riunione del 6 aprile è stata la prima cittadina, Marilena Mauceri e il referente dell’associazione, Domenico Vernagallo, presente durante la firma anche l’assessore all’ambiente Ignazio Mistretta.

Il Protocollo é finalizzato a permettere all’Associazione di velocizzare le attività di volontariato sul territorio creando un canale di comunicazione diretto tra le parti con l’obiettivo di crescita e miglioramento in merito alle tematiche ambientali e lo sviluppo di nuovi progetti.