Menfi, stop all’impianto di depurazione dopo furto: indagini 

Ladri in azione al depuratore di contrada Fiori a Menfi. Ignoti malviventi, tra Pasqua e Pasquetta, hanno rubato alcune componenti della struttura mandandola in tilt. In particolare sono stati asportati un argano, cavi in rame del quadro elettrico principale e un elettrocompressore. Sono stati i tecnici del comune di Menfi ad accorgersi del furto e denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire all’identità dei responsabili.