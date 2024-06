Vandali in azione lungo la passeggiata a mare di Porto Palo, Clemente: “vergognatevi”

“Una sola parola, Vergognatevi. Se qualcuno pensa che i citazionisti volontari Visionari si arrendano si sbaglia di grosso.Così come non ci arrendiamo noi. Auguraratevi sempre che non vi becchiamo, perche non ci saranno multe, ma denunce alla Procura della Repubblica.Se qualcuno ha visto qualcosa, in anonimato me lo faccia sapere“. Queste le parole del sindaco di Menfi Vito Clemente rivolgendosi ai “vandali” che hanno preso di mira le citazioni lungo la passeggiata a mare di Porto Palo. “Nel rispetto di tutti coloro che hanno lavorato con passione e fatica e nel rispetto dell’intera comunità, mi recherò in caserma per formalizzare la denuncia ai carabinieri, che non sarà più contro ignoti, perché abbiamo acquisito nelle ultime ore notizie e confidiamo di individuarli. Siccome Porto Palo non è frequentata solo da Menfitani mi sono rivolto anche ai Sindaci dei Comuni vicini per ottenere la loro collaborazione che ovviamente ho ottenuto”, ha concluso il primo cittadino. E mentre a Porto Palo qualcuno sarà richiamato dalle forze dell’ordine a Lido Fiori i volontari della rotta delle citazioni non si scoraggiano e con determinazione stanno proseguendo il loro lavoro, installando nuove tabelle.