Abusi sessuali su minore, arrestato 47enne

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 47enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di “violenza sessuale su minori”. Il provvedimento cautelare è scaturito da una denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima, a seguito della quale sono state tempestivamente avviate indagini condotte dai militari della Compagnia di Milazzo e coordinate dalla Procura barcellonese, diretta dal Dott. Giuseppe Verzera.

Le investigazioni hanno infatti consentito di raccogliere in breve tempo gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo in relazione a un episodio che si era verificato solo il giorno precedente della denuncia: in particolare, l’indagato – approfittando che il minore si trovava presso la casa al mare di uno zio – l’aveva attirato in spiaggia con pretesto mentre stava giocando con altri coetanei, per poi abusare sessualmente di lui.

In tale quadro, alla luce della gravità dei fatti contestati e delle modalità con cui erano state assunte le condotte, nonché del pericolo d’inquinamento probatorio e del concreto rischio di reiterazione del reato, il G.I.P. ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, ora ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.