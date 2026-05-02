Scontro moto con auto, morto centauro

Incidente stradale mortale nel Palermitano. La vittima è un 39enne, Davide Bellina, deceduto ieri sera dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e una un’auto condotta da un 57enne, rimesto illeso. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Immediatamente soccorso, il 39enne è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni, però, sono apparse subito critiche. Inutile ogni tentativo di strapparlo alla morte. Sull’incidente indagano i carabinieri.