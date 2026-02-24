Telecamere in autolavaggio senza autorizzazione, denuncia e multa per il titolare

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento con lo scopo di verificare il rispetto delle norme sui luoghi di lavoro. I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione in un lavaggio di auto a Sciacca.

Al termine dell’accertamento il titolare è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di duemila euro. I carabinieri, infatti, hanno appurato che il commerciante ha installato un impianto di video-sorveglianza senza avere le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.