Prende a schiaffi la moglie davanti i figli minorenni, denunciato 40enne 

Avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi e pugni al culmine dell’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche. È avvenuto negli scorsi giorni ad Agrigento dove un quarantenne del posto è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia. Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine che, allertate da alcuni vicini di casa, hanno evitato il peggio. Attivato l’iter del “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica.

Il fatto è avvenuto in un’abitazione non poco distante dal centro della Città dei templi. Secondo quanto ricostruito, a margine di una lite tra marito e moglie, il quarantenne avrebbe aggredito la donna, una casalinga, davanti i figli minorenni. Qualcuno dei vicini ha sentito il trambusto e ha chiamato il numero unico di emergenza con l’arrivo immediato delle forze dell’ordine.