Cateno De Luca dimesso dall’ospedale dopo ictus: “Adesso sto bene”

“Sono stati giorni particolarmente impegnativi, ma adesso sto bene. Tutti i controlli fatti sono risultati sostanzialmente negativi e adesso sono pronto a tornare ad occuparmi dei tanti progetti che abbiamo in corso.” Lo dichiara il leader di Sicilia Vera – Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ricoverato nei giorni scorsi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘G. Martino’ di Messina in seguito a un improvviso malore. Per De Luca si è reso necessario il ricovero presso la Stroke Unit del Policlinico di Messina diretta da Antonio Toscano. Arrivato in pronto soccorso lunedì sera, sebbene i primi accertamenti avessero escluso gravi patologie, si è reso necessario il ricovero per procedere ad ulteriori accertamenti. De Luca ha avuto, secondo il parere dei medici, un attacco ischemico transitorio che è rapidamente rientrato nell’arco di qualche ora.