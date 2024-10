Controllo del territorio a Messina, 7 giovani segnalati per droga

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare, nei rioni di Giostra e Camaro. Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma hanno attuato diversi posti di controllo ed effettuato pattugliamenti dinamici, principalmente nelle ore serali e notturne, con finalità di prevenzione e contrasto ai comportamenti illeciti, nonché di prossimità e supporto alla cittadinanza. All’esito del servizio, sono state controllate più di 130 persone e oltre 50 veicoli.

L’attività antidroga ha permesso di individuare sette giovani che sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di dosi per uso personale di marijuana e hashish, sequestrate dai militari ed inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le relative analisi di laboratorio.I posti di controllo sono stati predisposti anche per prevenire le violazioni al Codice della Strada, soprattutto per le condotte che mettono a serio rischio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, come il mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, dispositivi importanti e che spesso scongiurano gravi conseguenze, o la guida senza patente. L’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, al fine di assicurare vicinanza e sicurezza ai cittadini, oltre a un’incisiva e visibile attività di prevenzione, rappresenta una delle priorità dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e, pertanto, i servizi straordinari proseguiranno nei prossimi giorni.