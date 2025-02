Droga, fucili e munizioni in casa: arrestato

Un messinese di 47 anni e’ stato arrestato in quanto trovato in possesso di armi clandestine al termine di una perquisizione in casa, eseguita dai carabinieri della Stazione di Bordonaro. Sequestrato un fucile a pompa e un fucile semiautomatico, entrambi con matricola abrasa detenuti illegalmente, e 126 munizioni. L’uomo e’ stato condotto in caserma in stato di arresto, con l’accusa di detenzione illegale di armi clandestine e portato nel carcere di Messina Gazzi.