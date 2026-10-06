Messina

Droga nel vano portabagagli dell’auto, arrestato 54enne

L'uomo trasferito presso la casa circondariale Messina Gazzi in attesa di rito direttissimo all’esito del quale gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cinquantaquattrenne messinese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione effettuata da poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio, l’uomo è stato trovato in possesso di 998,4 grammi di hashish allo stato solido suddiviso in dieci panetti. I poliziotti hanno rinvenuto la droga nel vano portabagagli dell’auto in uso all’uomo ed hanno pertanto proceduto al sequestro. A seguito di una prima analisi esperita dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica è stata quindi confermata la natura di derivato della cannabis.

Il 54enne, con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, è stato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la casa circondariale Messina Gazzi in attesa di rito direttissimo all’esito del quale gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

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