Messina

Era senza autorizzazioni, sospeso ambulatorio medico

I militari avrebbero riscontrato l’erogazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di numerose prestazioni specialistiche in diverse branche mediche, tra cui medicina estetica

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Un ambulatorio medico polispecialistico della provincia di Messina è stato destinatario di un provvedimento di diffida e sospensione immediata dell’attività a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania. L’ispezione, condotta nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute pubblica e al contrasto dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ha consentito di accertare presunte irregolarità nell’esercizio dell’attività sanitaria della struttura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’ambulatorio risultava autorizzato esclusivamente all’esecuzione di analisi cliniche.

Tuttavia, i militari avrebbero riscontrato l’erogazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di numerose prestazioni specialistiche in diverse branche mediche, tra cui medicina estetica, reumatologia, endocrinologia, oncologia, cardiologia, pediatria e medicina del lavoro. A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno trasmesso una dettagliata segnalazioneall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ha disposto un provvedimento di diffida e l’immediata sospensione dell’attività sanitaria non autorizzata. Sul piano giudiziario, il legale rappresentante della struttura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.

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