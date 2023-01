Gdf, Loredana Giudice nuova comandante della Tenenza di Patti

Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di finanza di Patti (Messina). Il sottotenente Loredana Giudice subentra al capitano Davide Aquino, destinato al Comando della Compagnia di Fiumicino.

Durante i tre anni di permanenza a Patti il capitano Aquino ha conseguito importanti risultati operativi, in particolare nella lotta all’evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e nel contrasto patrimoniale alla criminalità. Il sottotenente Giudice proviene dalla nuova Accademia della Guardia di finanza di Bergamo, dopo la conclusione del 19esimo corso per Ufficiali riservato agli appartenenti al Corpo.

Originaria della provincia di Cosenza, l’ufficiale ha conseguito le lauree magistrali in Giurisprudenza e in Economia e Management all’Università Lum Jean Monnet di Casamassima. Nella sua decennale carriera ha svolto il proprio servizio al Nucleo speciale entrate di Roma, svolgendo attività di servizio nell’ambito della fiscalità internazionale. Il comandante Provinciale di Messina, colonnello Gerardo Mastrodomenico, nel ringraziare il capitano Aquino per “il proficuo lavoro svolto”, ha espresso al nuovo comandante della Tenenza “i migliori auguri per il nuovo incarico”.