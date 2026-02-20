Menfi, scoppia incendio in una villetta: l’intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato questa notte a Menfi all’interno di una villetta in contrada cinquanta. Scattato l’allarme sul luogo hanno operato per ore due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Santa Margherita e Sciacca. Secondo una prima ricostruzione pare che l’incendio sia stato causato da un corto circuito; Per fortuna nessun ferito. Allontanati dal rogo ben 4 bombole di gas. Tanti i danni causati dalle fiamme che hanno avvolto la villetta. Una parte dell’abitazione resa inagibile.