Menfi, scoppia incendio in una villetta: l’intervento dei Vigili del fuoco

Tanti i danni causati dalle fiamme che hanno avvolto la villetta. Una parte dell'abitazione resa inagibile.

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un incendio è scoppiato questa notte a Menfi all’interno di una villetta in contrada cinquanta. Scattato l’allarme sul luogo hanno operato per ore due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Santa Margherita e Sciacca. Secondo una prima ricostruzione pare che l’incendio sia stato causato da un corto circuito; Per fortuna nessun ferito. Allontanati dal rogo ben 4 bombole di gas. Tanti i danni causati dalle fiamme che hanno avvolto la villetta. Una parte dell’abitazione resa inagibile.

