In giro con un panetto di hashish, arrestato 22enne

Nel primo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Messina Sud hanno arrestato un 22enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad operare è stata una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi che hanno avvistato il giovane aggirarsi, a piedi, in una zona della città abitualmente frequentata da assuntori di droghe. Alla vista dei militari, l’individuo ha accelerato il passo con il verosimile intento di allontanarsi e sottrarsi al controllo, innescando così il sospetto nei militari che lo hanno raggiunto e sottoposto ad un controllo di polizia.

Al termine della perquisizione personale eseguita sul posto, addosso al giovane i carabinieri hanno trovato e sequestrato un panetto contenente oltre 100 grammi di hashish, nascosta nella tasca del giubbotto. Il 22enne è stato quindi condotto in caserma in stato di arresto e, una volta ultimate le formalità di rito, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.