La truffa del finto carabiniere, arrestato 21enne

Un finto incidente, un finto avvocato e la richiesta di 15mila euro. A scoprire l’ennesima truffa ai danni di un’anziana sono stati i carabinieri che quest’anno mattina hanno eseguito, a Catania, un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Patti, nei confronti di un 21enne catanese accusato del reato di truffa aggravata.

L’operazione è il risultato di un’indagine condotta dai militari della Stazione di Tortorici, nel Messinese, su una truffa subita da un’anziana donna tortoriciana nel dicembre 2024. L’uomo, fingendosi un avvocato, avrebbe contattato telefonicamente la vittima e, inscenando un incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta la figlia, le avrebbe chiesto 15mila euro come cauzione per evitare l’arresto.

Preoccupata, l’anziana avrebbe assecondato le richieste del falso avvocato e, poco dopo la telefonata, ha consegnato 300 euro e oggetti preziosi per un valore di oltre 5mila euro ad un finto carabiniere che si era presentato alla sua porta. Solo dopo la donna si è accorta di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.