Messina

Lavoratori irregolari e carne conservata male, denunciato macellaio

Scattata anche una sanzione per oltre 140.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a prevenire e reprimere i reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al regolare svolgimento delle attività lavorative, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito, nel territorio di propria competenza, una serie di controlli congiunti con il personale specializzato dell’Arma, appartenente al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina.

Difatti, al termine delle numerose verifiche eseguite, i militari hanno accertato una serie di irregolarità inerenti alle normative di settore, fino a deferire in stato di libertà all’Autorità giudiziaria il titolare di una macelleria.

In particolare sono state contestate violazioni per detenzione di alimenti esposti a contaminazione con conseguente potenziale rischio per la salute pubblica, omessa sottomissione dei lavoratori alla prevista visita medica preventiva sanitaria, mancata formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e impiego di lavoratori non regolari.

Inoltre, all’esito dei controlli sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 140.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività.

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