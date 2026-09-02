Sorvegliato speciale alla guida senza patente: denunciato 60enne

Con l’accusa di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e guida senza patente, con recidiva nel biennio, i carabinieri hanno denunciato a Catania un 60enne. L’uomo è stato sorpreso dai militari in sella a una moto durante un controllo alla circolazione stradale e dagli accertamenti è emerso non solo che la patente gli era stata revocata ma anche che era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Il 60enne aveva già ricevuto una contestazione per guida senza patente nel biennio, risultando quindi recidivo nella medesima violazione. Per lui è così scattata la denuncia.