Via Saponara, sopralluogo del sindaco Sodano: “bisogna partire subito con i lavori di messa in sicurezza”

Dopo il crollo dello stabile in via Saponara il sindaco Michele Sodano, insieme all’assessora al Centro Storico Eleonora Sciortino, ai Carabinieri, alla Protezione Civile, ai tecnici comunali e ai proprietari degli immobili adiacenti, ha verificato le condizioni dei luoghi dopo il crollo della scorsa settimana.

“La situazione resta seria permangono porzioni murarie pericolanti e un rischio concreto per gli edifici vicini. Per questo, a seguito di importanti interlocuzioni, anche con il direttore regionale della protezione civile Salvo Cocina, ho immediatamente disposto al dirigente dei lavori pubblici di individuare con urgenza una figura tecnica che dovrà definire gli interventi da eseguire e quantificarne i costi. Il centro storico non può aspettare, bisogna partire subito con i lavori di messa in sicurezza e il rilancio”, dichiara il primo cittadino.