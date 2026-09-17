Messina

Militare della Marina disperso in mare, al via le ricerche

L'uomo, 49 anni, militare della Marina Militare, secondo una prima ricostruzione e' un sub esperto

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Sono ore d’ansia a Messina per un sub che da ieri sera risulta disperso in mare. L’uomo, 49 anni, militare della Marina Militare, secondo una prima ricostruzione e’ un sub esperto. Si era immerso in mare ieri pomeriggio. Le ricerche si sono concentrate nel mare di fronte la chiesa di Torre Faro.Trascorreva questo periodo dell’anno a Messina e si appoggiava ad alcuni amici che non vedendolo arrivare hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche nella notte da parte di due motovedetta della Guardia costiera ancora non hanno dato esito si e’ anche aggiunta una vedetta della Guardia di finanza. E’ stato anche effettuato un sorvolo da parte di un elicottero della Guardia costiera decollato da Catania e dotato di visore ad infrarossi. Appena possibile, verra’ eseguito un altro sorvolo e si immergeranno i sub del Nucleo Guardia costiera di Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Mosella, sequestrata la ditta al centro dell’inchiesta sull’appalto “truccato” 
di Gioacchino Schicchi

Agrigento 2025 oscurata dalle polemiche: la crisi reputazionale costerà fino a mezzo milione l’anno
Apertura

Non si ferma all’alt e tenta di investire carabiniere, era ubriaco e senza patente: denunciato 
Apertura

Ritorna a casa dei genitori per picchiarli, arrestato 31enne 
Apertura

Paga 8 mila euro al suocero per sposare la figlia? Aperta inchiesta 
banner italpress istituzionale banner italpress tv