Militare della Marina disperso in mare, al via le ricerche

Sono ore d’ansia a Messina per un sub che da ieri sera risulta disperso in mare. L’uomo, 49 anni, militare della Marina Militare, secondo una prima ricostruzione e’ un sub esperto. Si era immerso in mare ieri pomeriggio. Le ricerche si sono concentrate nel mare di fronte la chiesa di Torre Faro.Trascorreva questo periodo dell’anno a Messina e si appoggiava ad alcuni amici che non vedendolo arrivare hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche nella notte da parte di due motovedetta della Guardia costiera ancora non hanno dato esito si e’ anche aggiunta una vedetta della Guardia di finanza. E’ stato anche effettuato un sorvolo da parte di un elicottero della Guardia costiera decollato da Catania e dotato di visore ad infrarossi. Appena possibile, verra’ eseguito un altro sorvolo e si immergeranno i sub del Nucleo Guardia costiera di Messina.